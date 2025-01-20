Со 2 апреля «Белавиа» открывает регулярное авиасообщение между Брестом и Санкт-Петербургом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе авиакомпании, преодолеть расстояние в более чем 1100 км теперь можно будет за 1 ч 50 минут. Полеты запланированы дважды в неделю: по средам и субботам. Вылет из Бреста — в 16:15, прилет в Санкт-Петербург — в 18:05. Вылет из Санкт-Петербурга — в 18:55, прилет в Брест — в 20:40.

Стоимость билетов от 106€ туда-обратно (тариф "Лайт").

Санкт-Петербург — один из крупнейших культурных и торговых центров России. Брест славится историческими локациями, особым архитектурным шармом и близостью к знаменитой Беловежской пуще.

Билеты уже доступны на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.