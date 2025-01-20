|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.01.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БРЕСТ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СВЯЖУТ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ «БЕЛАВИА»
13:34 21.01.2025
Со 2 апреля «Белавиа» открывает регулярное авиасообщение между Брестом и Санкт-Петербургом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе авиакомпании, преодолеть расстояние в более чем 1100 км теперь можно будет за 1 ч 50 минут. Полеты запланированы дважды в неделю: по средам и субботам. Вылет из Бреста — в 16:15, прилет в Санкт-Петербург — в 18:05. Вылет из Санкт-Петербурга — в 18:55, прилет в Брест — в 20:40.
Стоимость билетов от 106€ туда-обратно (тариф "Лайт").
Санкт-Петербург — один из крупнейших культурных и торговых центров России. Брест славится историческими локациями, особым архитектурным шармом и близостью к знаменитой Беловежской пуще.
Билеты уже доступны на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.01.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2025
Курсы в банках
на 21.01.2025
Конвертация в банках
на 21.01.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте