Розничный товарооборот в Минской области в 2024 году составил 14 934,5 млн. рублей, или 109% в сопоставимых ценах к уровню 2023 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96,5% розничного товарооборота области, в 2024 году составил 14 406,3 млн. рублей, или 109,5% в сопоставимых ценах к уровню 2023 года.

В 2024 году оптовый товарооборот составил 27 309,4 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 101,2% к уровню 2023 года.

Товарооборот общественного питания в 2024 году составил 668,1 млн. рублей, или 104,6% в сопоставимых ценах к уровню 2023 года.