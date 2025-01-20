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Экономика РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2024 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 9%
13:17 21.01.2025
Розничный товарооборот в Минской области в 2024 году составил 14 934,5 млн. рублей, или 109% в сопоставимых ценах к уровню 2023 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96,5% розничного товарооборота области, в 2024 году составил 14 406,3 млн. рублей, или 109,5% в сопоставимых ценах к уровню 2023 года.
В 2024 году оптовый товарооборот составил 27 309,4 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 101,2% к уровню 2023 года.
Товарооборот общественного питания в 2024 году составил 668,1 млн. рублей, или 104,6% в сопоставимых ценах к уровню 2023 года.
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