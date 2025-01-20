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Экономика РБ
С НАЧАЛА ГОДА БЕЛАРУСЬ ПОСЕТИЛИ ОКОЛО 8 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ БЕЗ ВИЗ
13:13 21.01.2025
С 1 января текущего года в Беларусь прибыли 7 803 иностранца из 38 стран, включенных в список «безвиза».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.
С начала года Беларусь посетили около 8 тысяч иностранцев без виз
Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 039 954 жителя Европы. Из Латвии прибыло 327 619 иностранцев, из Литвы — 591 116, из Польши — 104 754.
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