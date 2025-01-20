С 1 января текущего года в Беларусь прибыли 7 803 иностранца из 38 стран, включенных в список «безвиза».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.

С начала года Беларусь посетили около 8 тысяч иностранцев без виз

Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 039 954 жителя Европы. Из Латвии прибыло 327 619 иностранцев, из Литвы — 591 116, из Польши — 104 754.