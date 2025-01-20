Александр Лукашенко 21 января посетил Минский автозавод, сообщает пресс-служба президента.

На предприятии Глава государства ознакомился с реконструкцией автобусного производства, осмотрел модельный ряд пассажирской техники МАЗа и посетил основные участки сборки.

«Эту площадку мы построили с нуля. Все оборудование установлено, работает. 1 января 2026 года должны выйти на полную загрузку», - доложил генеральный директор МАЗа Валерий Иванкович.

«Неплохо же построили», - оценил производственную площадку Александр Лукашенко.

Глава государства во время посещения предприятия обратил особое внимание на качество продукции и необходимость постоянного совершенствования. Также, по его словам, надо ориентироваться на производство электротранспорта.

«Еще для инвестпрограммы одна тема - производство электродвигателей. Надо в этом плане углубляться, это сегодня нужно», - подчеркнул Александр Лукашенко.