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Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО ПОСЕТИЛ НОВОЕ АВТОБУСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА МИНСКОМ АВТОЗАВОДЕ
13:11 21.01.2025
Александр Лукашенко 21 января посетил Минский автозавод, сообщает пресс-служба президента.
На предприятии Глава государства ознакомился с реконструкцией автобусного производства, осмотрел модельный ряд пассажирской техники МАЗа и посетил основные участки сборки.
«Эту площадку мы построили с нуля. Все оборудование установлено, работает. 1 января 2026 года должны выйти на полную загрузку», - доложил генеральный директор МАЗа Валерий Иванкович.
«Неплохо же построили», - оценил производственную площадку Александр Лукашенко.
Глава государства во время посещения предприятия обратил особое внимание на качество продукции и необходимость постоянного совершенствования. Также, по его словам, надо ориентироваться на производство электротранспорта.
«Еще для инвестпрограммы одна тема - производство электродвигателей. Надо в этом плане углубляться, это сегодня нужно», - подчеркнул Александр Лукашенко.
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