Цифровой оператор life:) подвел итоги развития сети в 2024 году.

О том, какая область оказалась самой «качающей», сколько новых станций 4G стало доступно абонентам life:), куда LTE «пришел» впервые — рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе оператора.

По результатам итогового рейтинга сетей операторов за 2024 год от государственного предприятия «БелГИЭ» , life:) занял второе место в категории «Передача данных». 180 баллов в параметре «Доступность услуги передачи данных» особенно ощутят пользователи, которые потребляют трафик в режиме реального времени, например, интересуются стримингами и играют в онлайн-игры.

«Это только начало в череде приятных новостей, которыми мы хотим поделиться с нашими абонентами. Мы активно инвестируем в модернизацию сети и повышение качества услуг, что уже приносит свои результаты, — прокомментировал заместитель генерального директора по мобильной сети Игорь Сосонкин. — Активная работа в этом направлении будет продолжена в текущем году, что позволит предоставлять более совершенные и качественные услуги нашим пользователям».

За 2024 год life:) предоставил абонентам доступ к порядка 300 новым базовым станциям LTE в диапазонах 800/1800 МГц. Теперь услугами связи 4-го поколения охвачено 98,7% населения Беларуси. Емкость доступных для абонентов ресурсов сети 4G за год оператор увеличил на 28%.

Жители 724 населенных пунктов страны в 2024 году заметили существенные улучшения 4G-покрытия. Именно в таком количестве сел, деревень, агрогородков, поселков страны за год покрытие достигло более 90% территории. А это значит скорость мобильного интернета стала быстрее — потреблять видеоконтент, искать информацию в интернете, «серфить» в социальных сетях теперь еще комфортнее.

Есть и те населенные пункты, в которые 4G пришел впервые и в которых на данный момент покрытие связью 4-го поколения полностью обеспечено. Их в 2024 году более 180 — в Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях. Среди таких поселений: Старинки, Бубны, Серафины, Ракитенка, Смолье, Бариново, Леоновичи, Старый Мост, Дятлик и др.

Благодаря работам по улучшению услуг LTE, которые life:) проводит совместно с инфраструктурным оператором beCloud, 4G доступен в порядка 22 тысячах городов, сел, деревень, агрогородков Беларуси.

Сеть life:) улучшается вместе с городской инфраструктурой. В 2024 году связью обеспечены новые общественные объекты: бассейн международного стандарта на столичной улице Кальварийской, Минский международный выставочный центр, а также новые станции и тоннели третьей ветки метрополитена. Технологии позволили обеспечить пассажиров стабильным сигналом на станциях, в переходах и в тоннелях метро во время движения поездов. Оператор инвестировал и в улучшение качества сети в районах новых ЖК. Так в 2024-м работы проводились на территории комплексов «Минск-Мир» и «Северный Берег».

Цифровой оператор задействовал дополнительные мощности для поддержки массовых мероприятий с большим количеством участников во время «Славянского базара в Витебске», фестиваля-ярмарки «Дожинки», республиканской акции «Марафон единства», на городских точках, где жители отмечали новогодние праздники и другие массовые мероприятия в течение года.

Кроме того, в 2024 году life:) продолжил наращивать емкость сети, улучшать сигнал на уже покрытых территориях. Так оператор сделал акцент на усилении качества голосовых звонков, стабильности и скорости интернет-соединения для комфортного пользования популярными сервисами. Работы проводились в Минской области, включая столицу, а также в сельской местности Витебской и Гродненской областей.

Улучшения заметили и сами абоненты. Потребление интернет-трафика по сравнению с 2023 годом увеличилось на 17%. Заметен рост и голосового трафика – абоненты life:) стали разговаривать по телефону на 3% больше. По данным life:), самой общительной областью в 2024-м оказалась Минская — там абоненты проговорили больше всего минут. Жители Минской области взяли первенство и по потреблению интернет-трафика — 44% от общего объема скачанных терабайтов.

Каким соцсетям и мессенджерам отдают предпочтения белорусы? Уверенно сохраняет первую позицию TikTok — из всего объема мобильного интернета, потраченного на соцсети и мессенджеры, на TikTok приходится 40% трафика. Второе место занимает Telegram (22%), далее с небольшой разбежкой идут Facebook (13%), VK (11%) и Instagram (11%). Завершают список "Одноклассники", Х (Twitter) и Whatsapp.

В планах по развитию мобильной связи на 2025 год — продолжать работать над модернизацией сети, чтобы обеспечить надежную голосовую связь и скоростной мобильный интернет для каждого белоруса.

Справочно: life:) — это цифровой оператор, который предлагает услуги мобильной связи, цифровые сервисы и устройства. В сети оператора порядка 1,5 млн абонентов. life:) является частью группы компаний Turkcell, крупнейшего телеком-оператора Турции. С 2022 года 100% акций life:) принадлежат Turkcell.