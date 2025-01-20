Mark Formelle выпустил новую коллекцию «Беловежская пуща», вдохновленную красотой и природным богатством одного из самых древних лесных массивов Европы, который является национальным достоянием Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, главными героями коллекции стали представители богатой фауны пущи: в заповеднике свободные олени соседствуют с сильными волками, хитрыми лисами и, конечно же, величественными зубрами — их называют королями леса, символом и защитником пущи.

«Детализированные принты с изображением этих животных стали центральным элементом новой капсулы бренда. Беловежская пуща — одно из немногих мест на нашей планете, где по-прежнему можно встретить зубров в их естественной среде обитания. Коллекция сочетает в себе спокойствие леса, грацию и мощь его обитателей и становится напоминанием о том, что мы являемся частью природы, и наша задача — уважать и беречь её», — отметили в Mark Formelle.

В коллекцию вошли худи, свитшоты, футболки для женщин, мужчин и детей. Простые, но элегантные силуэты делают одежду подходящей как для городской среды, так и для путешествий на природу.

Для коллекции была выбрана сдержанная цветовая гамма, которая навеяна самой природой.

Капсула «Беловежская пуща» уже доступна в магазинах Mark Formelle по всей Беларуси. Коллекцию также можно заказать в интернет-магазине markformelle.com с возможностью выбора комфортного способа доставки.