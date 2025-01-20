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Экономика РБ


БЕЛАВИА И НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИНСК ОБЪЯВИЛИ О ЗАПУСКЕ ПОЛЕТНОЙ ПРОГРАММЫ ИЗ МОГИЛЕВА


10:13 21.01.2025

Авиакомпания «Белавиа» и Национальный аэропорт Минск объявили о запуске полетной программы из Могилева.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе авиакомпании, в весенне-летнем сезоне 2025 года запланирована чартерная программа в Турцию Могилев-Анталья - с 18 мая по 22 октября (1 раз в 10 дней). Консолидатором рейса выступил туристический оператор «АэроБелСервис».

28 апреля запланировано открытие первого регулярного направления из Могилева в Москву. Ожидается, что полеты будут осуществляться 2 раза в неделю в аэропорт Шереметьево. В настоящий момент специалисты авиакомпании и аэропорта проводят подготовку к открытию рейса, подробную итоговую информацию о нем можно будет увидеть позже.

Возобновление полетной программы из аэропорта Могилева – важное событие в жизни региона.

«Упрощение логистики всегда способствует повышению туристической привлекательности. Я думаю, Могилевская область здесь не станет исключением. Турция традиционно входит в тройку самых популярных мест для отдыха белорусов. Новые рейсы с вылетом из Могилевского аэропорта значительно повысят комфорт наших граждан и упростят логистику. Не нужно будет закладывать дополнительное время и деньги на переезды в аэропорты Минска или Москвы. При этом цена перелета останется на уровне общереспубликанской. Особо хочу остановиться на открытии первого регулярного направления из Могилева в Москву, запланированного на конец апреля. Это позволит значительно увеличить не только количество туристов, но и улучшить общение деловых кругов. У нашей области сложились тесные деловые и культурные связи со многими регионами Российской Федерации. Возможность прямых авиаперелетов между Могилевом и Москвой позволит значительно упростить общение между нашими странами, сделав нас еще ближе. Крайне заинтересованы в сотрудничестве и крупнейшие туроператоры, уже налажены контакты, начата продажа туров с вылетом из Могилева», - рассказал председатель Могилевского областного исполнительного комитета Анатолий Исаченко.

Развитие регулярного и чартерного воздушного сообщения в/из областных аэропортов – значимый этап и для авиакомпании.

«Мы рассчитываем, что рейсы из могилевского аэропорта будут пользоваться популярностью, равно как и другие наши направления из регионов, – отметил генеральный директор ОАО “Авиакомпания "Белавиа” Игорь Чергинец. – Активно развивать полетную программу из областных аэропортов мы начали с осени 2023 года. И уже по результатам 2024-го, из аэропортов Гомеля и Бреста было перевезено 64,5 тысяч пассажиров. Например, летом загрузка направления Гомель-Санкт-Петербург достигала 90%. – Уверен, что открытие прямого авиасообщения между Могилевом и Москвой принесет не менее достойные результаты. Польза от рейса очевидна уже сейчас: с его появлением повысится мобильность пассажиров, улучшится логистика для бизнеса. Более того, мы специально запускаем рейс накануне майских праздников, чтобы подарить могилевчанам возможность отдохнуть всей семьей и удобно добраться до Москвы. Перелет в 1 час 25 минут существенно сэкономит время в пути. Хочу отметить, что из аэропорта Шереметьево удобно добираться - курсирует аэроэкспресс. Порядка 40 минут - и вы в центре города».

Безусловно, новая точка на карте полетов откроет дополнительные возможности для Национального аэропорта Минск, в структуру которого входит Могилевский филиал. Генеральный директор Национального аэропорт Минск Владимир Череухин подчеркнул: «Начинается новый виток в истории развития Аэропорта Могилев. Пассажиров здесь ждут и будут им только рады. Инфраструктура соответствует, но планируем постепенно ее модернизировать, подстраиваясь под рост пассажиропотока. В следующем году Аэропорт Могилев отметит свое 80-летие. Уверен, что к этому юбилею мы подойдем с успехами и, надеюсь, добавим к планируемым рейсам в Москву и Анталию еще новые направления. Убежден, что наше взаимовыгодное сотрудничество с авиакомпанией "Белавиа" самым положительным образом отразится не только на деятельности аэропорта, но и города и региона в целом. Несомненно, могилевчане и жители области новые возможности оценят по достоинству».
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