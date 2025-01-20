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Экономика РБ


ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2024 ГОД ВЫРОС НА 5,3%


09:41 21.01.2025

Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за 2024 год в текущих ценах составил 46 303,4 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 5,3% к уровню 2023 года.
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