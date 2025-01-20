Экономика РБ

ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2024 ГОД ВЫРОС НА 5,3%

09:41 21.01.2025 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за 2024 год в текущих ценах составил 46 303,4 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 5,3% к уровню 2023 года.