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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ С 1 ФЕВРАЛЯ ПОВЫШАЮТСЯ ВСЕ ВИДЫ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ
17:24 20.01.2025
С 1 февраля 2025 г. в соответствии с указом от 20 января 2025 г. № 33 «О повышении пенсий» повышаются все виды трудовых пенсий (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, в результате перерасчета размер трудовой пенсии увеличится в среднем на 10%.
По предварительной оценке средний размер пенсии по возрасту в феврале 2025 г. составит 930 рублей. Годовое увеличение (февраль 2024 г. к февралю 2025 г. ) составит 120 рублей или 14,8%.
Размер увеличения трудовой пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии.
В целом в феврале расходы на выплату пенсий составят порядка 2,2 млрд. руб., из них на повышение пенсий будет направлено 196 млн. рублей.
Получатели трудовых пенсий более 2,3 млн. пенсионеров.
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