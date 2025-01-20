С 1 февраля 2025 г. в соответствии с указом от 20 января 2025 г. № 33 «О повышении пенсий» повышаются все виды трудовых пенсий (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, в результате перерасчета размер трудовой пенсии увеличится в среднем на 10%.

По предварительной оценке средний размер пенсии по возрасту в феврале 2025 г. составит 930 рублей. Годовое увеличение (февраль 2024 г. к февралю 2025 г. ) составит 120 рублей или 14,8%.

Размер увеличения трудовой пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии.

В целом в феврале расходы на выплату пенсий составят порядка 2,2 млрд. руб., из них на повышение пенсий будет направлено 196 млн. рублей.

Получатели трудовых пенсий более 2,3 млн. пенсионеров.