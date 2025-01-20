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Экономика РБ


БИРЖЕВОЙ ТОВАРООБОРОТ БЕЛАРУСИ СО СТРАНАМИ ЕАЭС ВЫРОС БОЛЕЕ ЧЕМ В 3 РАЗА


16:33 20.01.2025

Свыше 1 млрд USD составила сумма биржевых сделок, заключенных в 2024 г. между предприятиями Республики Беларусь и субъектами хозяйствования других стран Евразийского экономического союза. Это в 3,3 раза больше аналогичного показателя 2023 г. и является рекордным результатом за всю историю существования Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), сообщает пресс-служба товарной биржи.

Такие данные озвучил начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий в ходе круглого стола «Особенности ведения бизнеса онлайн: единая цифровая повестка стран ЕАЭС и опыт ее применения в Беларуси», который прошел 16 января в Минске. В мероприятии приняли участие представители дипломатических миссий, органов государственной власти, деловых кругов и экспертного сообщества государств-членов ЕАЭС.

По словам Александра Башлия, развитие биржевой торговли в рамках ЕАЭС — одно из ключевых направлений работы БУТБ на внешнем контуре. Об этом, в частности, свидетельствует количество аккредитованных на бирже компаний из стран Союза, а также постоянное увеличение объемов биржевого товарооборота.

«На сегодняшний день на нашей электронной платформе аккредитованы 4258 участников из России, 146 из Казахстана, 48 из Армении и 30 из Кыргызстана. При этом положительная динамика объемов взаимной биржевой торговли достигнута практически со всеми странами ЕАЭС. В частности, товарооборот с Россией вырос в 3,5 раза, с Казахстаном — в 4,2 раза, с Кыргызстаном — в 2,4 раза. Только с Арменией по итогам прошлого года не удалось выйти в плюс ввиду сократившегося импорта металлопроката и ферросплавов из этой страны, поэтому в текущем году данному рынку будет уделяться особое внимание. В приоритете экспорт белорусских молокопродуктов и продукции деревообработки», — отметил представитель БУТБ.
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