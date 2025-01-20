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Экономика РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ В 2024 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 20,5%


16:11 20.01.2025

Розничный товарооборот в Минске в 2024 году составил 30 487,1 млн. рублей, или 120,5% в сопоставимых ценах к уровню 2023 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 97,8% розничного товарооборота города Минска, в 2024 году составил 29 829,1 млн. рублей, или 121,2% в сопоставимых ценах к предыдущему году.

Оптовый товарооборот в 2024 году составил 100 086,9 млн. рублей, или 106,1% в сопоставимых ценах к уровню 2023 года.

Товарооборот общественного питания в 2024 году составил 2 937,6 млн. рублей, или 113,8% в сопоставимых ценах к уровню 2023 года.
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