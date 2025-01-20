Застройщик А-100 Девелопмент представил Гольф-квартал, который появится в жилом комплексе Зеленая гавань. Вместе с ними показали и новый формат недвижимости – урбан-виллы. Презентация состоялась на Golf Club Gala of the Year 2024 – мероприятии, которое ежегодно организует гольф-клуб «Минск».

Как сообщили ЭКОПРЕС в пресс-службе застройщика, гольф-квартал построят в непосредственной близости к живописным гольф-полям и заказнику Стиклево. Это идеальное место для тех, кто ценит природу и активный образ жизни. Малоэтажная застройка и низкая плотность заселения создадут атмосферу спокойствия и уединения, а единая визуальная архитектурная концепция в скандинавском стиле гармонично впишется в окружающий пейзаж.

В Гольф-квартале будут представлены разные типы жилья: коттеджи, таунхаусы, лайнхаусы, ситихаусы. Но одной из ключевых особенностей станет новый тип недвижимости для Зеленой гавани – урбан-виллы. Это монолитные трехэтажные дома бизнес-класса, каждый из которых включает всего 8-9 квартир площадью от 59 до 134 кв.м. Просторные террасы с видами на природу, высокие потолки и окна в пол делают каждую квартиру современным комфортным пространством. Официальный старт продаж запланирован на 6 февраля.

Фокус сделан на тишине и эксклюзивности. Урбан-виллы возведут на приватной огороженной территории. С одной стороны они будут соседствовать с 18-й лункой, с другой – с 6-м кварталом с развитой инфраструктурой. Попасть на территорию можно будет через откатные ворота. Внутри предусмотрена собственная стоянка с навесами и зарядками для электромобилей. Пространство между домами будет пешеходным.

Урбан-виллы предлагают свободную планировку, что позволяет будущим владельцам реализовать свои идеи и создать уникальный интерьер. Квартиры дополняют просторные террасы от 19 до 62 «квадратов», где можно наслаждаться свежим воздухом и красивыми пейзажами. Также владельцы получат просторные кладовые на цокольном этаже.

«Инфраструктура Зеленой гавани включает в себя кафе, рестораны, детский сад, школу и поля для гольфа, что делает жизнь здесь еще более комфортной. Кроме того, предусмотрены парковочные места, в том числе с электрозарядными станциями, что соответствует современным требованиям к экологии и удобству. В целом, Гольф-квартал в Зеленой гавани – это не просто жилье, это возможность стать частью сообщества единомышленников, которые ценят высокие стандарты жизни и стремятся к гармонии с природой», – отмечают представители «А-100 Девелопмент».

Зеленая гавань находится в 3,5 км от Минска в окружении гольф-полей и природного заказника. Территория застраивается коттеджами, таунхаусами, лайнхаусами, дуплексами и ситихаусами разной этажности. Концепция разработана английскими, шведскими и белорусскими архитекторами. Застройка аккуратно вписана в природное окружение: дороги, бульвары и аллеи проходят среди леса.

Комплекс быстро наполняется инфраструктурой: в Зеленой гавани уже работают магазины, ресторан, бьюти-коворкинг. Также обустроена подъездная дорога, а через пару лет появится торговый центр с супермаркетом. В 2025 году откроется детский сад для 240 ребят, а в 2028 году – школа на 1125 учащихся. Всего в «городе на природе» будут работать четыре детсада, две школы, поликлиника и спортивные центры.