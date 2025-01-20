МТС предложил новым абонентам тарифного плана «#Безлимитище» и линейки «#Супер» скидку до 30% на 90 дней на абонентскую плату и бесплатную двухмесячную «Подписку МТС Премиум+». Также бонусы ждут «новичков» тарифов «Супер Junior» и «Заботливый».

В тариф «#Супер 50» входят 50 ГБ трафика, безлимит на мессенджеры и минуты во все сети по Беларуси. Ежемесячная абонплата - 40,90 рублей, ежемесячная абонплата для новых абонентов в первые 90 дней – 30,90 руб. На «#Супер 30» абоненты получают 30 ГБ интернета, «анлим» на мессенджеры и 600 минут во все сети внутри страны. Ежемесячная абонплата - 29,90 рублей, ежемесячная абонплата для новых абонентов в первые 90 дней – 22,90 руб. Тариф «#Супер 10» предоставляет 10 ГБ, безлимит на мессенджеры и 400 минут во все сети в Беларуси. Ежемесячная абонплата - 19,90 рублей, ежемесячная абонплата для новых абонентов в первые 90 дней – 15,90 руб. Тариф «#Безлимитище» включает безлимитный интернет и 700 минут во все сети по стране. Ежемесячная абонплата – 39,90 рублей, ежемесячная абонплата для новых абонентов в первые 90 дней – 26,90 руб. Кроме того, новые абоненты этих тарифов смогут бесплатно воспользоваться двумя месяцами «Подписки МТС Премиум+».

Специально для тех, кто особенно нуждается в заботе, МТС предлагает тариф «Заботливый» с безлимитом на звонки внутри сети. Также новым абонентам в течение первого месяца бесплатно доступен 1 Гб трафика без ограничения скорости и неограниченный доступ на скорости до 512 Кбит/с.

Юным пользователям мобильных гаджетов отлично подходит тариф «Супер Junior». В него включены 5 ГБ интернет-трафика без ограничения скорости и «анлим» на скорости до 256 Кбит/сек, а также 200 минут внутри сети и безлимит звонков на два любимых номера. Кроме того, на тарифе ограничен заказ ряда информационно-развлекательных сервисов. В качестве бонуса новые абоненты получат месяц бесплатной антивирусной защиты и родительского контроля мобильного устройства Kaspersky Standard Mobile и Safe Kids.

Узнать подробнее об акции можно на сайте мобильного оператора, а подключить мобильную связь — во всех салонах связи МТС.