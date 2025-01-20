ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.01.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МТС ПРЕДЛОЖИЛ НОВЫМ АБОНЕНТАМ СКИДКУ НА АБОНПЛАТУ И СЕРВИСЫ


14:58 20.01.2025

МТС предложил новым абонентам тарифного плана «#Безлимитище» и линейки «#Супер» скидку до 30% на 90 дней на абонентскую плату и бесплатную двухмесячную «Подписку МТС Премиум+». Также бонусы ждут «новичков» тарифов «Супер Junior» и «Заботливый».

В тариф «#Супер 50» входят 50 ГБ трафика, безлимит на мессенджеры и минуты во все сети по Беларуси. Ежемесячная абонплата - 40,90 рублей, ежемесячная абонплата для новых абонентов в первые 90 дней – 30,90 руб. На «#Супер 30» абоненты получают 30 ГБ интернета, «анлим» на мессенджеры и 600 минут во все сети внутри страны. Ежемесячная абонплата - 29,90 рублей, ежемесячная абонплата для новых абонентов в первые 90 дней – 22,90 руб. Тариф «#Супер 10» предоставляет 10 ГБ, безлимит на мессенджеры и 400 минут во все сети в Беларуси. Ежемесячная абонплата - 19,90 рублей, ежемесячная абонплата для новых абонентов в первые 90 дней – 15,90 руб. Тариф «#Безлимитище» включает безлимитный интернет и 700 минут во все сети по стране. Ежемесячная абонплата – 39,90 рублей, ежемесячная абонплата для новых абонентов в первые 90 дней – 26,90 руб. Кроме того, новые абоненты этих тарифов смогут бесплатно воспользоваться двумя месяцами «Подписки МТС Премиум+».

Специально для тех, кто особенно нуждается в заботе, МТС предлагает тариф «Заботливый» с безлимитом на звонки внутри сети. Также новым абонентам в течение первого месяца бесплатно доступен 1 Гб трафика без ограничения скорости и неограниченный доступ на скорости до 512 Кбит/с.

Юным пользователям мобильных гаджетов отлично подходит тариф «Супер Junior». В него включены 5 ГБ интернет-трафика без ограничения скорости и «анлим» на скорости до 256 Кбит/сек, а также 200 минут внутри сети и безлимит звонков на два любимых номера. Кроме того, на тарифе ограничен заказ ряда информационно-развлекательных сервисов. В качестве бонуса новые абоненты получат месяц бесплатной антивирусной защиты и родительского контроля мобильного устройства Kaspersky Standard Mobile и Safe Kids.

Узнать подробнее об акции можно на сайте мобильного оператора, а подключить мобильную связь — во всех салонах связи МТС.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.01.2025
валюта курс
EUR 3.5780
USD 3.4751
RUB 3.3667
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5585 -0.0217
USD 3.4591 -0.016
RUB 3.3712 +0.0045
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6010 3.6100
USD 3.4450 3.4480
RUB 3.3630 3.3690
подробнее

Конвертация в банках
на 20.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0430 1.0450
EUR/RUB 107.0500 107.2000
USD/RUB 102.2000 102.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте