Продажи белорусской продукции в онлайн-сегменте показывают высокий рост. Аналитики Wildberries рассказали, что товары под брендом «Сделано в Беларуси» предпочитают покупать не только в Синеокой. Все чаще белорусскую продукцию выбирают жители соседних стран, это коснулось и подарков к новогодним праздникам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе маркетплейса, в период с 10 декабря 2024г. по 10 января 2025г. жители Беларуси успели купить на Wildberries более 883 тысяч единиц товаров от отечественных производителей, увеличив объемы покупок год к году на 73%.

Самый существенный рост показали категории: садовая техника (+885%); электроинструменты и оборудование (+516%); товары для садоводства (+501%); здоровье (+426%); спецодежда и СИЗы (+277%); автотовары (+225%); стройматериалы (+201%).

Больше, чем вдвое выросли продажи бытовой химии от белорусских производителей, спортивных товаров и музыкальных инструментов, а также отделочных материалов, строительных инструментов и оснастки, а еще офисной мебели и товаров категории «умный дом», произведенных в Беларуси.

Традиционно большим спросом у соотечественников пользуются белорусский текстиль, одежда и обувь, косметика и парфюмерия, а еще посуда и игрушки.

Если говорить о наибольшем спросе на отечественную продукцию в разрезе регионов, то рейтинг покупательской активности на Wildberries в период с 10 декабря 2024г. по 10 января 2025г. выглядит так: Минская область - +81% год к году, Могилёвская область - +79%, Брестская область - +79%, Гомельская область - +78%, Гродненская область - +74%, Витебская область - +71%, Минск - +61%.

Меж тем, все больше отечественных производителей выходит в онлайн-сегмент именно через Wildberries. Увеличение ассортимента собственной продукции заметно подогревает интерес не только у покупателей внутри Беларуси, но и в странах СНГ.

Так, по данным аналитиков Wildberries, объёмы продаж белорусских товаров в период с 10 декабря 2024г. по 10 января 2025г. выросли в Кыргызстане на 180% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом, сделав жителей страны абсолютными лидерами в «симпатии» к продукции под брендом «Сделано в Беларуси». Со значительным отрывом далее в рейтинге следует Армения с показателем +63%. Приблизительно на одном уровне относительно белорусской продукции расположились предпочтения жителей России и Казахстана (+39% и +37% соответственно). Что интересно, среди российских регионов самым активным в покупке товаров из Беларуси оказался Северо-Кавказский федеральный округ (в частности жители Чеченской Республики, Ингушетии, Дагестана и Кабардино-Балкарии). Замыкает список любителей товаров из Синеокой Узбекистан с динамикой +25%.

Большим спросом в странах присутствия пользовались белорусские товары из категорий: портивные аксессуары (+237% гсд к году), мебель для сна (+229%), ювелирные украшения (+126%), спецодежда и СИЗы (+125%); ручной инструмент и оснастка (+112%); стройматериалы (+95%).

Также любят жители соседних стран покупать белорусскую садовую технику, корпусную мебель и отделочные материалы; автотовары, бытовую технику и текстиль для дома, а еще косметику и трикотаж из Беларуси.

К слову, Wildberries стал первым маркетплейсом, который в мае 2024 года создал специальный раздел для продвижения белорусской продукции. Отечественные товары после верификации на базе Белорусской торгово-промышленной палаты размещаются в каталоге «Сделано в Беларуси», что позволяет покупателям не только приобретать качественный товар, но и делать это без участия посредников, то есть напрямую у производителя и без посреднических наценок. На сегодня около 9,5 тысяч верифицированных белорусских товаров можно найти на Wildberries.