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Экономика РБ
ВРП МИНСКА ЗА 2024 ГОД ВЫРОС НА 5,5%
13:11 20.01.2025
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) города Минска в 2024 году в текущих ценах составил 76,9 млрд. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 5,5% к уровню 2023 года.
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