Экономика РБ

ВРП МИНСКА ЗА 2024 ГОД ВЫРОС НА 5,5%

13:11 20.01.2025 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) города Минска в 2024 году в текущих ценах составил 76,9 млрд. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 5,5% к уровню 2023 года.