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Экономика РБ


«САВУШКИН» ПРОФИНАНСИРОВАЛ ПОКУПКУ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ БРЕСТСКОЙ БСМП


12:59 20.01.2025

В отделении хирургии Брестской больницы скорой медицинской помощи начало работу лапароскопическое оборудование последнего поколения. Его покупку финансировал «Савушкин».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, новое хирургическое оборудование экспертного класса производства Ackermann отличается эргономичностью и высоким качеством изображения. Оно облегчит проведение операций на органах брюшной полости. Комплектацию медики подбирали, опираясь на статистику диагнозов, с которыми служба скорой помощи привозит пациентов чаще всего: аппендициты, прободные язвы желудка, острые состояния при патологии поджелудочной железы. В перспективе в больнице планируют освоить лапароскопические операции на желчевыводящих путях.

В прошлом году в БСМП провели 770 операций на органах брюшной полости, 42% из которых – методом лапароскопии. С вводом нового оборудования этот показатель значительно возрастёт.

В отличие от полостных, лапароскопические (малоинвазивные) операции – более щадящий вариант хирургического вмешательства: они позволяют сократить время пребывания в стационаре и обеспечивают пациентам быстрый процесс восстановления и возвращения к полноценной жизни.

«До недавнего времени у нас в больнице была всего одна лапароскопическая стойка. Учитывая то, что стационар специализируется на экстренных оперативных вмешательствах, второй комплект оборудования был жизненно необходим, – поделился главный врач БСМП Андрей Павлович. – Затраты на его приобретение (около 600 000 рублей) взял на себя «Савушкин». Компания уже не раз нас поддерживала. Например, в прошлом году помогла больнице с покупкой дорогостоящего софта для высокоточного МРТ-сканирования сердца».

В БСМП молодой коллектив. Теперь интерны-хирурги с первых месяцев работы будут обучаться проведению малоинвазивных операций на современном оборудовании. Это даст им возможность быстро нарабатывать необходимые навыки.

С помощью лапароскопической стойки экспертного класса уже прооперировали несколько десятков пациентов. Все они идут на поправку: большинство успешно выписаны из стационара домой и ведут наблюдение амбулаторно.

«Савушкин» — один из стратегических бизнесов группы компаний SANTA. Реализуемые компанией социальные, образовательные и благотворительные проекты направлены на поддержку медицины, помощь детям, а также на популяризацию здорового образа жизни.
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