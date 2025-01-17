Инфляция в Беларуси замедлилась до 5,2% в декабре 2024 г. после 5,5% в ноябре.

«Замедление отмечается по всем ключевым компонентам корзины: цены на продукты питания выросли на 6,5% в декабре 2024 г. после 6,7% месяцем ранее, на непродовольственные товары — на 3,4% (после 3,7%), на услуги – на 5% (после 5,8%). Существенное влияние на замедление инфляции оказал более медленный темп роста цен на регулируемы товары и услуги, который составил 4,4% в декабре 2024 г. после 5,1% в ноябре 2024 г. Вместе с тем в устойчивом компоненте инфляции замедления пока не наблюдается: базовая инфляция составила 5,5% в декабре, сохранившись на уровне предыдущего месяца. В целом, за год в Беларуси было обеспечено достижение цели по инфляции (не более 6%)», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).