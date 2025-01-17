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Экономика РБ
КОМПАНИЯ «ЛИДСКОЕ ПИВО» ИЗМЕНИЛА ФОРМАТ БАНКИ KORONET LAGER
10:28 20.01.2025
Компания «Лидское пиво» объявляет об изменении формата банки пива KORONET Lager. Объем упаковки теперь составляет 0,45 литра вместо прежних 0,568 литра (пинта).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, данное изменение обусловлено вынужденными обстоятельствами: из-за санкций, введенных в отношении Республики Беларусь, у предприятия возникли трудности с поставками банок объемом 0,568 л от западноевропейских поставщиков.
Несмотря на изменения в упаковке, вкус пива KORONET остался неизменным, а качество продукта по-прежнему соответствует самым высоким стандартам. «Лидское пиво» заверяет, что ситуация находится под пристальным вниманием, и формат 0,568 литра будет возвращен при первой же возможности.
Важно отметить, что другие форматы упаковки бренда KORONET, такие как стеклянные бутылки объемом 0,568 л и ПЭТ-упаковка объемом 1,14 л, остаются неизменными.
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