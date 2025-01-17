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Экономика РБ
ОКОЛО BR60 МЛН ИНВЕСТИРУЕТ ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД СТАНКОВ И УЗЛОВ В МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА ДО 2035 ГОДА
09:57 20.01.2025
Гомельский завод станков и узлов в ближайшие десять лет направит на модернизацию производства не менее 57 млн рублей. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал заместитель главного инженера по новой технике — главный технолог предприятия Максим Чурило.
«В планах завода на 2025-2035 годы стоит модернизация трех участков: корпусного, термического и гальванического. Основной упор будет сделан на техническое перевооружение и обновление станочного парка подразделений. Финансирование будет из собственных средств предприятия», — отметил Максим Чурило.
В результате на ГЗСиУ к 2035 году ожидают увеличение объема производства токарных станков с числовым программным управлением в два раза, токарно-винторезных станков — в полтора раза.
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