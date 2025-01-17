Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за 2024 год в текущих ценах составил 246,6 млрд. рублей.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сопоставимых ценах это на 4% больше к уровню 2023 года.

Индекс-дефлятор ВВП в 2024 году по отношению к предыдущему году составил 108,8%.