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Экономика РБ


БОЛЕЕ 750 РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ВНЕДРЕНО НА МТЗ В 2024 ГОДУ


17:00 17.01.2025

На Минском тракторном заводе в 2024 году было внедрено 770 рационализаторских предложений. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщила начальник бюро рационализации и изобретательства ОАО «МТЗ» Юлия Павлющенко.

«Благодаря новаторским предложениям заводских рационализаторов и изобретателей, внедренным в производство, предприятию удалось сэкономить более 2,5 миллионов рублей. Все новшества направлены на экономию электроэнергии, трудовых и материальных ресурсов», — сообщила Юлия Павлющенко.

Большинство новаторских идей поступило от сотрудников управления металлургии и термической обработки. Каждый рационализатор был поощрен материально.
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