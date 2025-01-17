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Экономика РБ
В ДЕРЕВНЕ ТАБОРЫ МИНСКОГО РАЙОНА ПРОЛОЖЕН НОВЫЙ ВОДОПРОВОД
16:36 17.01.2025
Граждане обратились в Комитет госконтроля Минской области, после чего госконтролерами совместно с Минским райисполкомом было инициировано проведение работ по замене участка водопровода в д. Таборы и его подключению к скважине в д. Хатежино.
Специалистами водоканала Минского района был проложен новый участок водопровода, а также реализовали иные технические решения, которые позволили обеспечить потребителей в д. Таборы качественной питьевой водой. В настоящее время она соответствует установленным требованиям.
Все работы были выполнены менее чем за месяц.
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