Граждане обратились в Комитет госконтроля Минской области, после чего госконтролерами совместно с Минским райисполкомом было инициировано проведение работ по замене участка водопровода в д. Таборы и его подключению к скважине в д. Хатежино.

Специалистами водоканала Минского района был проложен новый участок водопровода, а также реализовали иные технические решения, которые позволили обеспечить потребителей в д. Таборы качественной питьевой водой. В настоящее время она соответствует установленным требованиям.

Все работы были выполнены менее чем за месяц.