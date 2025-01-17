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Экономика РБ
ВИДЕОСЕРВИС МТС ТВ ДОБАВИЛ НОВЫЕ КАНАЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
15:30 17.01.2025
Видеосервис МТС ТВ дополнил список телеканалов и включил в подписку сразу два новых — СТС Kids и Epic.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, новые каналы оценят и сами зрители, и их родители. Мультфильмы, мультсериалы и образовательные программы будут помогать детям и подросткам проводить досуг, развиваться и познавать мир.
СТС Kids — телеканал для детей, которые любят захватывающие мультфильмы, и для родителей, которые хотят, чтобы ребята обучались играючи. На нем можно найти контент с блогерами и артистами, а также успешные мультсериалы, в том числе «Три кота», «Фиксики», «Лекс и Плу: Космические таксисты». Для юных школьников канал представляет образовательную передачу «Развлечеба». Все программы рецензированы психологами.
Epic — новый молодежный телеканал. Его создатели уже сняли более 400 часов эксклюзивного контента от известных блогеров, а также передачи о путешествиях, науке, технике и экспериментах. Именно здесь можно найти передачи «Хочу домой» с Леней Пашковским и многие другие популярные программы.
МТС ТВ — видеосервис, который насчитывает более 120 телеканалов и 5 онлайн-кинотеатров: START, Иви, PREMIER, viju и WINK. Весь контент доступен в режиме реального времени или в записи. Смотреть фильмы, сериалы и ТВ можно сразу на нескольких устройствах. В любой момент эфир можно поставить на паузу и воспользоваться перемоткой.
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