Видеосервис МТС ТВ дополнил список телеканалов и включил в подписку сразу два новых — СТС Kids и Epic.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, новые каналы оценят и сами зрители, и их родители. Мультфильмы, мультсериалы и образовательные программы будут помогать детям и подросткам проводить досуг, развиваться и познавать мир.

СТС Kids — телеканал для детей, которые любят захватывающие мультфильмы, и для родителей, которые хотят, чтобы ребята обучались играючи. На нем можно найти контент с блогерами и артистами, а также успешные мультсериалы, в том числе «Три кота», «Фиксики», «Лекс и Плу: Космические таксисты». Для юных школьников канал представляет образовательную передачу «Развлечеба». Все программы рецензированы психологами.

Epic — новый молодежный телеканал. Его создатели уже сняли более 400 часов эксклюзивного контента от известных блогеров, а также передачи о путешествиях, науке, технике и экспериментах. Именно здесь можно найти передачи «Хочу домой» с Леней Пашковским и многие другие популярные программы.

МТС ТВ — видеосервис, который насчитывает более 120 телеканалов и 5 онлайн-кинотеатров: START, Иви, PREMIER, viju и WINK. Весь контент доступен в режиме реального времени или в записи. Смотреть фильмы, сериалы и ТВ можно сразу на нескольких устройствах. В любой момент эфир можно поставить на паузу и воспользоваться перемоткой.