В рамках реализации мероприятий Указа №1 об объявлении 2025 года Годом благоустройства Госкомимущество довело исполнительным комитетам плановые показатели в разрезе районов и областей по вовлечению в хозяйственный оборот пустующих жилых домов и занятых ими земельных участков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомимущества, так, в 2025 году планируется обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот 5,5 тыс. пустующих домов и порядка 1180 га земель. С учетом проведения Года благоустройства в сравнении с 2024 годом плановые показатели увеличены на четверть.

В 2024 году продажи пустующих домов выросли на 40% – новых собственников нашли 1369 домов, порядка 60% из них были реализованы за 1 базовую величину.

В соответствии с указом №116 пустующие жилые дома могут быть вовлечены путем их продажи, сноса либо предоставления новому землепользователю земельного участка с условием сноса расположенного на нем пустующего дома.