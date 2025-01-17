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Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2025 ГОДУ


14:28 17.01.2025

Александр Лукашенко 17 января собрал совещание по вопросам внешнеторговой деятельности в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«В связи с тем, что Запад вроде бы не хочет с нами сотрудничать в области экономики, мы со своей продукцией абсолютно не нужны, мы это прекрасно понимаем - лишняя конкуренция в области автомобилестроения, других отраслей не входит в повестку дня западных государств, подстегиваемых США, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Ни для кого не секрет, что мы больше всего сегодня торгуем на восточном направлении, хотя от Запада мы не уходим окончательно. То, что их интересует и нам выгодно, - торгуем, продаем, но не те объемы и не те деньги. Поэтому - восточное направление. Российская Федерация, Китайская Народная Республика».

Президент рассказал, что порядка пяти государств, включая Пакистан, Индонезию и КНДР, направили Беларуси свои предложения об организации встреч на высшем уровне для обсуждения вопросов сотрудничества.

«Есть принципиальные вопросы, по которым надо принимать решения. Это касается взаиморасчетов, поставок нашей военной продукции, продукции по борьбе с пожарами и так далее. Поэтому я пригласил вас для того, чтобы обсудить вот этот спектр и направление нашего сотрудничества - то, что интересует прежде всего наших партнеров на Востоке», - отметил Глава государства.

«Хотя мы не скажем, что Венесуэла на западе не хочет с нами сотрудничать. Конечно, хочет, - продолжил Александр Лукашенко. - И бизнес-круги многие предлагают. Даже в США у них интерес к нашему государству. Подождем. Мы ведем с ними диалог, переговоры с Западом по интересующим нас направлениям. Договоримся - будем сотрудничать. Но в основе должны лежать наши интересы, нашего государства, и приоритеты, которые мы определили».
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