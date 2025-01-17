В 2024 году объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 202,4 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 105,4% к 2023 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 3,6%, в обрабатывающей промышленности – на 5,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом на 5,5%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений на 0,2%.

Индекс промышленного производства за декабрь 2024 г. к декабрю 2023 г. составил 104,3%, к ноябрю 2024 г. – 104,8%.