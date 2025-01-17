Экономика РБ

В ПЯТИ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ МОГИЛЕВА КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ ВЫВИЛ РЯД НАРУШЕНИЙ

14:11 17.01.2025 Комитетом госконтроля Могилевской области проверены 5 торговых объектов в областном центре. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля. Контрольные мероприятия выявили ряд нарушений: завышение торговых надбавок на овощи и фрукты (были завышены цены на яблоки, томаты, лимоны и др.); несоблюдение перечней товаров, которые обязательно должны быть в продаже; реализация фруктов с признаками порчи, а также фруктов, овощей и кондитерских изделий без документов. По выданным рекомендациям нарушителями незамедлительно приняты меры реагирования. Для недопущения подобных случаев проинформированы местные органы власти.