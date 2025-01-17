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Экономика РБ
В ПЯТИ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ МОГИЛЕВА КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ ВЫВИЛ РЯД НАРУШЕНИЙ
14:11 17.01.2025
Комитетом госконтроля Могилевской области проверены 5 торговых объектов в областном центре. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.
Контрольные мероприятия выявили ряд нарушений:
завышение торговых надбавок на овощи и фрукты (были завышены цены на яблоки, томаты, лимоны и др.);
несоблюдение перечней товаров, которые обязательно должны быть в продаже;
реализация фруктов с признаками порчи, а также фруктов, овощей и кондитерских изделий без документов.
По выданным рекомендациям нарушителями незамедлительно приняты меры реагирования. Для недопущения подобных случаев проинформированы местные органы власти.
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