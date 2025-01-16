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Экономика РБ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ЦЕРБЕР ПЛЮС» ИСКЛЮЧЕНО ИЗ РЕЕСТРА СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ
12:44 17.01.2025
Из реестра страховых агентов Министерства финансов 16 января 2025г. исключено частное производственно-торговое унитарное предприятие «Цербер Плюс», зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №290948369 (регистрационный номер в реестре страховых агентов - 438),
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, предприятие исключено из реестра в связи с добровольным прекращением посреднической деятельности по страхованию.
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