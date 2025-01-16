Экономика РБ

ПРЕДПРИЯТИЕ «ЦЕРБЕР ПЛЮС» ИСКЛЮЧЕНО ИЗ РЕЕСТРА СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ

12:44 17.01.2025 Из реестра страховых агентов Министерства финансов 16 января 2025г. исключено частное производственно-торговое унитарное предприятие «Цербер Плюс», зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №290948369 (регистрационный номер в реестре страховых агентов - 438), Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, предприятие исключено из реестра в связи с добровольным прекращением посреднической деятельности по страхованию.