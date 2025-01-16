|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.01.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
УСИЛИЯ ГОСУДАРСТВА СКОНЦЕНТРИРОВАНЫ НА РАЗВИТИИ БИЗНЕСА В РЕГИОНАХ - ЧЕБОТАРЬ
12:07 17.01.2025
Усилия государства сконцентрированы на развитии бизнеса в регионах. Об этом заявил 16 января 2025г. министр экономики Юрий Чеботарь в ходе посещения Дятловского района Гродненской области, сообщает пресс-служба экономического ведомства.
Глава Минэкономики посетил ООО «Изоком Пласт» и встретился с трудовым коллективом предприятия.
«Важно, что с реализацией таких бизнес-инициатив растут объемы производства, появляются новые рабочие места. На поддержку перспективных проектов нацелены инструменты обновленного инвестиционного законодательства, инициативы «Один район–один проект» и другие. Предприятия, особенно в малых городах, должны активнее использовать эти возможности для своего развития», – отметил Юрий Чеботарь.
Министр рассказал о работе экономики, ответил на вопросы работников и ознакомился с ходом реализации на предприятии инвестпроекта по расширению производства предизолированных и водопроводных труб. Было отмечено, что он реализуется в установленные сроки.
Рабочий день руководителя министерства продолжился посещением Дятловского филиала ОАО «Молочный мир» и ООО «Триал Эксперт». С руководителями организаций Министр экономики обсудил вопросы сбыта, финансового состояния и перспективные планы.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.01.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 16.01.2025
Курсы в банках
на 17.01.2025
Конвертация в банках
на 17.01.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте