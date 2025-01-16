Усилия государства сконцентрированы на развитии бизнеса в регионах. Об этом заявил 16 января 2025г. министр экономики Юрий Чеботарь в ходе посещения Дятловского района Гродненской области, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Глава Минэкономики посетил ООО «Изоком Пласт» и встретился с трудовым коллективом предприятия.

«Важно, что с реализацией таких бизнес-инициатив растут объемы производства, появляются новые рабочие места. На поддержку перспективных проектов нацелены инструменты обновленного инвестиционного законодательства, инициативы «Один район–один проект» и другие. Предприятия, особенно в малых городах, должны активнее использовать эти возможности для своего развития», – отметил Юрий Чеботарь.

Министр рассказал о работе экономики, ответил на вопросы работников и ознакомился с ходом реализации на предприятии инвестпроекта по расширению производства предизолированных и водопроводных труб. Было отмечено, что он реализуется в установленные сроки.

Рабочий день руководителя министерства продолжился посещением Дятловского филиала ОАО «Молочный мир» и ООО «Триал Эксперт». С руководителями организаций Министр экономики обсудил вопросы сбыта, финансового состояния и перспективные планы.