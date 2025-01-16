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Экономика РБ


МТС СТАЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРТНЕРОМ «КЛУБА ПРО БИЗНЕС»


11:59 17.01.2025

Компания МТС стала технологическим партнером известного в Беларуси бизнес-комьюнити — «Клуба Про бизнес», сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Эта площадка предоставляет всем желающим возможность познавать новое и делиться уникальным опытом.

Первым мероприятием в 2025 году стала лекция о продажах: что нужно знать о клиенте, какие навыки необходимы продавцу, как выстроить диалог. Мероприятие посетили больше 50 гостей, в том числе сотрудники МТС.

«Являясь одним из лидеров телекоммуникационной отрасли, мы прикладываем усилия для развития бизнес-сообщества и делимся своей экспертизой. «Клуб Про Бизнес» дает возможность знакомиться, обмениваться опытом, перенимать лучшие практики и подходы. Мы твердо убеждены, что в конечном счете такие проекты помогают развивать белорусский бизнес в частности и экономику страны в целом», — прокомментировала руководитель группы по связям с общественностью Мария Канасевич.

В дальнейших планах «Клуба Про бизнес» — встречи на тему внедрения инновационных решений в рабочие процессы, управления бизнесом, маркетинга. Мероприятия будут проходить в различных форматах, в том числе презентаций, мозговых штурмов и квизов.

Справка:

МТС — телекоммуникационная компания и провайдер цифровых услуг, крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Ее услугами пользуются более 5,7 млн жителей страны, а также крупнейшие частные и государственные организации.

«Клуб Про бизнес» — это платформа для живого нетворкинга и обмена практической экспертизой между первыми лицами компаний. В нем состоят до 300 собственников и руководителей бизнеса. Для участников это полезное неформальное общение, регулярные встречи, обмен знаниями и ресурсами, разбор интересных кейсов.
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