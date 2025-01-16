Начальник главного управления развития налоговых органов Министерства по налогам и сборам Ловгач Наталья Петровна 18 января 2025 года проведет «прямую телефонную линию» по вопросам, входящим в компетенцию начальника главного управления.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МНС, получить ответы на вопросы можно будет с 09:00 до 12:00 по номеру телефона +375 (17) 229 79 00.