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Экономика РБ


ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МНС 18 ЯНВАРЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»


11:37 17.01.2025

Начальник главного управления развития налоговых органов Министерства по налогам и сборам Ловгач Наталья Петровна 18 января 2025 года проведет «прямую телефонную линию» по вопросам, входящим в компетенцию начальника главного управления.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МНС, получить ответы на вопросы можно будет с 09:00 до 12:00 по номеру телефона +375 (17) 229 79 00.
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