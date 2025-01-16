ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.01.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ПРОДЛЕНИЕ СТРОЙАМНИСТИИ ВЫЗВАНО МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН - МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ


11:26 17.01.2025

Необходимость продления указа №253 от 25 июля 2022 года, которым вводилась строительная амнистия, была вызвана многочисленными обращениями граждан в Администрацию президента, правительство, Министерство архитектуры и строительства с просьбой о продлении срока его действия из-за очередей в организациях по госрегистрации для получения ведомости технических характеристик. Об этом заявила начальник главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Татьяна Василючек, сообщает пресс-служба Минстройархитектуры.

«Просьбы граждан глава государства услышал. В рамках общего тренда по упрощению процедур в строительстве принято решение о продлении строительной амнистии. Фактически дается возможность обеспечить эксплуатацию объектов без разрешительной и проектной документации, которая, кстати, требует определенных финансовых вложений. Таким образом, граждане до 1 января 2028 года вправе воспользоваться возможностью по приемке в эксплуатацию объектов в упрощенном порядке», - заключила начальник главного управления строительства и жилищной политики.

Указом Президента от 13 января №10 на три года продлевается упрощенный порядок приемки в эксплуатацию одноквартирных жилых домов и нежилых построек, возведенных гражданами без разрешений и проектной документации, за исключением расположенных в столице.

«Нормы указа распространяются на индивидуальные жилые дома и нежилые постройки, возведенные на земельных участках, предоставленных гражданам до 1 сентября 2022 года. За время строительной амнистии, с 2022 по 2024 год, в целом по республике принято в эксплуатацию порядка 2 млн кв.м общей площади индивидуальных жилых домов, или 48% от общей площади введенного индивидуального жилья», - уточнила Татьяна Василючек.

Начальник главного управления строительства и жилищной политики остановилась на некоторых особенностях приемки в эксплуатацию таких объектов, установленных новой редакцией указа. Так, приемка в эксплуатацию объектов строительства будет вестись в рамках административной процедуры на основании заявления и ведомости технических характеристик. Срок исполнения процедуры остается неизменным - 1 месяц. Заявление подается в службу "одно окно" местных исполкомов.

Местным исполнительным и распорядительным органам предоставлено право принимать в эксплуатацию одноквартирные жилые дома и нежилые постройки при соответствии их пятому классу сложности, соблюдении требований по размещению в границах предоставленного земельного участка и соответствии готовности объекта к эксплуатации.

Было отмечено, что приемка объектов будет вестись приемочной комиссией, которая вправе и отказать гражданину, если объект строительства не будет готов к эксплуатации с учетом сведений, указанных в ведомости технических характеристик. Такое может случиться, если в здании, например, отсутствует крыша, окна, наружные двери, отопление...

Вместе с тем ограничений на подачу повторного заявления о выдаче акта приемки в эксплуатацию не установлено. После устранения замечаний гражданин вправе обратиться в местный исполнительный комитет с заявлением повторно.

Нужно отметить, что срок действия подписанного главой государства указа о продлении строительной амнистии - до 1 января 2028 года, то есть заявления о приемке в эксплуатацию таких построек могут быть поданы до этой даты.

«Указ позволит комплексно решить вопросы по наведению порядка в отношении индивидуальных жилых домов, завершенных возведением или реконструкцией. В 2025-2027 годах может быть принято в эксплуатацию порядка 2,5 млн кв.м жилья, либо 35 тыс. индивидуальных жилых домов, в том числе 20 тыс. - завершенных возведением», - заключила начальник главного управления строительства и жилищной политики
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.01.2025
валюта курс
EUR 3.5709
USD 3.4718
RUB 3.3825
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.01.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5882 -0.0053
USD 3.4718 -0.0023
RUB 3.3825 -0.0001
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6200 3.6290
USD 3.4610 3.4650
RUB 3.3520 3.3600
подробнее

Конвертация в банках
на 17.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0450 1.0500
EUR/RUB 107.2000 107.5000
USD/RUB 102.4000 102.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте