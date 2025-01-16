Необходимость продления указа №253 от 25 июля 2022 года, которым вводилась строительная амнистия, была вызвана многочисленными обращениями граждан в Администрацию президента, правительство, Министерство архитектуры и строительства с просьбой о продлении срока его действия из-за очередей в организациях по госрегистрации для получения ведомости технических характеристик. Об этом заявила начальник главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Татьяна Василючек, сообщает пресс-служба Минстройархитектуры.

«Просьбы граждан глава государства услышал. В рамках общего тренда по упрощению процедур в строительстве принято решение о продлении строительной амнистии. Фактически дается возможность обеспечить эксплуатацию объектов без разрешительной и проектной документации, которая, кстати, требует определенных финансовых вложений. Таким образом, граждане до 1 января 2028 года вправе воспользоваться возможностью по приемке в эксплуатацию объектов в упрощенном порядке», - заключила начальник главного управления строительства и жилищной политики.

Указом Президента от 13 января №10 на три года продлевается упрощенный порядок приемки в эксплуатацию одноквартирных жилых домов и нежилых построек, возведенных гражданами без разрешений и проектной документации, за исключением расположенных в столице.

«Нормы указа распространяются на индивидуальные жилые дома и нежилые постройки, возведенные на земельных участках, предоставленных гражданам до 1 сентября 2022 года. За время строительной амнистии, с 2022 по 2024 год, в целом по республике принято в эксплуатацию порядка 2 млн кв.м общей площади индивидуальных жилых домов, или 48% от общей площади введенного индивидуального жилья», - уточнила Татьяна Василючек.

Начальник главного управления строительства и жилищной политики остановилась на некоторых особенностях приемки в эксплуатацию таких объектов, установленных новой редакцией указа. Так, приемка в эксплуатацию объектов строительства будет вестись в рамках административной процедуры на основании заявления и ведомости технических характеристик. Срок исполнения процедуры остается неизменным - 1 месяц. Заявление подается в службу "одно окно" местных исполкомов.

Местным исполнительным и распорядительным органам предоставлено право принимать в эксплуатацию одноквартирные жилые дома и нежилые постройки при соответствии их пятому классу сложности, соблюдении требований по размещению в границах предоставленного земельного участка и соответствии готовности объекта к эксплуатации.

Было отмечено, что приемка объектов будет вестись приемочной комиссией, которая вправе и отказать гражданину, если объект строительства не будет готов к эксплуатации с учетом сведений, указанных в ведомости технических характеристик. Такое может случиться, если в здании, например, отсутствует крыша, окна, наружные двери, отопление...

Вместе с тем ограничений на подачу повторного заявления о выдаче акта приемки в эксплуатацию не установлено. После устранения замечаний гражданин вправе обратиться в местный исполнительный комитет с заявлением повторно.

Нужно отметить, что срок действия подписанного главой государства указа о продлении строительной амнистии - до 1 января 2028 года, то есть заявления о приемке в эксплуатацию таких построек могут быть поданы до этой даты.

«Указ позволит комплексно решить вопросы по наведению порядка в отношении индивидуальных жилых домов, завершенных возведением или реконструкцией. В 2025-2027 годах может быть принято в эксплуатацию порядка 2,5 млн кв.м жилья, либо 35 тыс. индивидуальных жилых домов, в том числе 20 тыс. - завершенных возведением», - заключила начальник главного управления строительства и жилищной политики