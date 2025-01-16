Под руководством директора Департамента по предпринимательству Ольги Русинович 16 января 2025г. состоялось заседание рабочей группы по вопросам регистрации и деятельности субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства при общественно-консультативном (экспертном) совете по развитию предпринимательства при Министерстве экономики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, в ходе заседания рассмотрен вопрос о регистрации в качестве центра поддержки предпринимательства ООО «Фининсайт плюс» (Гомельская область).

По результатам обсуждения рабочая группа поддержала инициативу указанного юридического лица по регистрации его в качестве субъекта инфраструктуры.

Всего в Беларуси действуют 104 субъекта инфраструктуры поддержки МСП.