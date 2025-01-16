Опытный образец самолета «Освей» будет произведен в 2026 году. Об этом рассказал председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус в программе «Актуальное интервью» на телеканале News.by.

«Одним из очень важных событий в 2024 году, конечно же, для нас стал старт реализации проекта по созданию самолёта «Освей» в кооперации с нашими российскими партнёрами. На сегодняшний момент этот проект официально запущен на государственном уровне. И уже в 2026 году мы планируем получить опытный образец. Этот проект очень серьёзно позволит нам продвинуться в сфере авиастроении. Фактически впервые создать школу в этой части в Республике Беларусь, потому что до этого момента такой школы у нас не было. У нас был всего лишь опыт ремонта и модернизации самолётов военного назначения, - отметил Дмитрий Пантус..