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Экономика РБ


НОВЫЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ УСТАНОВЯТ В ЦЕХАХ МТЗ


09:27 17.01.2025

В цехах Минского тракторного завода установят новые приборы учета потребления питьевой воды, показания с которых будут удаленно передаваться напрямую в управление главного энергетика. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник теплотехнического отдела УГЭ Максим Семенидо.

«Первоначально такие счетчики были установлены на артезианских скважинах предприятия. Сейчас мы расширяем сеть охвата приборами учета потребления питьевой воды и на структурные подразделения. Это позволит исключить ошибки при передаче показаний для дальнейшей оплаты, автоматизировать мониторинг получения и потребления воды питьевого качества в целом по предприятию, организовать рациональное потребление воды питьевого качества с целью оптимизации затрат», — подчеркнул Максим Семенидо.

Новые счетчики уже поступили на предприятие. Всего в заводских цехах установят 86 приборов учета потребления питьевой воды.
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