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Экономика РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БЕЛАРУСИ В 2024 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 11,8%
09:22 17.01.2025
Розничный товарооборот в Беларуси в 2024 году составил 90,1 млрд. рублей, или 111,8% в сопоставимых ценах к уровню 2023 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 26,8 рубля против 23 рублей за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95% розничного товарооборота республики, в 2024 году составил 85,6 млрд. рублей, или 112,8% в сопоставимых ценах к предыдущему году.
Оптовый товарооборот в 2024 году составил 181,5 млрд. рублей, или 102,6% в сопоставимых ценах к уровню 2023 года.
Товарооборот общественного питания в 2024 году составил 6,2 млрд. рублей, или 110,6% в сопоставимых ценах к уровню 2023 года.
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