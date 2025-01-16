Розничный товарооборот в Беларуси в 2024 году составил 90,1 млрд. рублей, или 111,8% в сопоставимых ценах к уровню 2023 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 26,8 рубля против 23 рублей за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95% розничного товарооборота республики, в 2024 году составил 85,6 млрд. рублей, или 112,8% в сопоставимых ценах к предыдущему году.

Оптовый товарооборот в 2024 году составил 181,5 млрд. рублей, или 102,6% в сопоставимых ценах к уровню 2023 года.

Товарооборот общественного питания в 2024 году составил 6,2 млрд. рублей, или 110,6% в сопоставимых ценах к уровню 2023 года.