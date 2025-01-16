В Беларуси грузооборот в 2024 году составил 74 млрд. тонно-километров, или 101,5% к уровню 2023 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, в 2024 году пассажирооборот составил 25 436,3 млн. пассажиро-километров, или 109,1% к 2023 году.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1643 млн. человек, или 104,6% к уровню 2023 года.