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Экономика РБ
ГРУЗООБОРОТ В БЕЛАРУСИ В 2024 ГОДУ ВЫРОС НА 1,5%
17:08 16.01.2025
В Беларуси грузооборот в 2024 году составил 74 млрд. тонно-километров, или 101,5% к уровню 2023 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, в 2024 году пассажирооборот составил 25 436,3 млн. пассажиро-километров, или 109,1% к 2023 году.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1643 млн. человек, или 104,6% к уровню 2023 года.
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