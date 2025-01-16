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Экономика РБ


НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСВАИВАЮТ В ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ МТЗ


16:09 16.01.2025

В электролаборатории управления главного энергетика Минского тракторного завода осваивают новые направления деятельности по диагностике и ремонту электрооборудования. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник Александр Змитрович.

«В целях оказания технической поддержки службам энергетика цехов в состав подразделения была внедрена группа по диагностике электрооборудования. На сегодняшний день в нее входят два инженера и два электромонтера, но в перспективе мы планируем расширить её штат. Для этого будем вплотную взаимодействовать с профильными учебными заведениями. В планах также создать отдельную группу по ремонту оборудования. Данные направления сегодня наиболее востребованы производством», — подчеркнул Александр Змитрович.

В настоящее время в подразделении готовят документацию для перехода на белорусский стандарт качества для измерительных лабораторий СТБ 2602-2021, который позволит оптимизировать затраты на содержание лаборатории и расширить её функционал.
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