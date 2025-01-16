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Экономика РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ 3 ФАКТА НЕЗАКОННОГО ВВОЗА СЛАДОСТЕЙ СТОИМОСТЬЮ BR1,5 МЛН.
14:27 16.01.2025
Три факта незаконного перемещения через польско-белорусскую границу польскими перевозчиками сладостей общей стоимостью 1,5 млн. рублей установили брестские таможенники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, один из перевозчиков дважды попытался сэкономить на таможенных платежах за счет недостоверного декларирования товаров. Так, в двух грузовиках через пункт пропуска «Козловичи» он перемещал вафли, печенье и молочный шоколад реальной стоимостью более 940 тыс. рублей.
Только в одном случае в документах была указана сумма более чем в два раза ниже фактической, а в другом – и вовсе в восемь раз. Тем самым недоплата таможенных платежей в бюджет могла составить около 140 тыс. рублей.
Еще один перевозчик из Польши намеревался ввезти подобным образом партию шоколада и конфет настоящей стоимостью 580 тыс. рублей. Заявленная в документах стоимость была в два раза меньше, соответственно, экономия на уплате таможенных платежей составила 55 тыс. рублей.
По всем фактам предоставления недостоверных сведений Брестской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Размер штрафа, предусмотренный санкцией данной статьи, составляет до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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