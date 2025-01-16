ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.01.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ 3 ФАКТА НЕЗАКОННОГО ВВОЗА СЛАДОСТЕЙ СТОИМОСТЬЮ BR1,5 МЛН.


14:27 16.01.2025

Три факта незаконного перемещения через польско-белорусскую границу польскими перевозчиками сладостей общей стоимостью 1,5 млн. рублей установили брестские таможенники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, один из перевозчиков дважды попытался сэкономить на таможенных платежах за счет недостоверного декларирования товаров. Так, в двух грузовиках через пункт пропуска «Козловичи» он перемещал вафли, печенье и молочный шоколад реальной стоимостью более 940 тыс. рублей.

Только в одном случае в документах была указана сумма более чем в два раза ниже фактической, а в другом – и вовсе в восемь раз. Тем самым недоплата таможенных платежей в бюджет могла составить около 140 тыс. рублей.

Еще один перевозчик из Польши намеревался ввезти подобным образом партию шоколада и конфет настоящей стоимостью 580 тыс. рублей. Заявленная в документах стоимость была в два раза меньше, соответственно, экономия на уплате таможенных платежей составила 55 тыс. рублей.

По всем фактам предоставления недостоверных сведений Брестской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Размер штрафа, предусмотренный санкцией данной статьи, составляет до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.01.2025
валюта курс
EUR 3.5709
USD 3.4718
RUB 3.3825
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.01.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5882 -0.0053
USD 3.4718 -0.0023
RUB 3.3825 -0.0001
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6200 3.6300
USD 3.4550 3.4600
RUB 3.3750 3.3770
подробнее

Конвертация в банках
на 16.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0450 1.0490
EUR/RUB 107.3000 107.6000
USD/RUB 102.3000 102.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте