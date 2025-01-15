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Экономика РБ


В МИНСКЕ ПОЯВИТСЯ ПЯТЬ ТЕХНОПАРКОВ – ЛУКАШЕНКО


13:46 16.01.2025

В Минске появится пять технопарков. Об этом 16 января заявил Александр Лукашенко в ходе посещения ООО «Минский городской технопарк», сообщает пресс-служба президента.

Президент позитивно оценивает значение технопарков в развитии производственной сферы.

«Это великое дело. Такие центры надо создавать», - сказал Глава государства.

Он отметил, что в последующем можно будет постепенно масштабировать и расширять производства, размещенные на территории технопарка, если их продукция будет востребована и потребуются дополнительные площади.

«Локализация для нас - важнейший вопрос. Это не просто имиджевый проект. Мы тракторы делали в советские годы, автомобили (МАЗы), велосипеды, мотоциклы - да, имидж. Но в чем суть этой проблемы. Мы остановились на том, что надо развивать свои школы. То, что нам досталось от тех поколений, надо не только сохранить, надо развивать и модернизировать. Мы этим путем пошли, и в этом плане и "МотоВелоЗавод" в этот список попал. Нам надо развивать то, что мы умеем делать и что уже сделано. И мы знаем, как это сделать», - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он отметил, что в Беларуси могут сделать все что угодно, даже космическую ракету, но все упирается во время и деньги. Да и большой вопрос, нужны ли стране космические ракеты.

«А это все надо: и автомобили, и тракторы, и велосипеды, и мотоциклы. Поэтому мы шли от земли и развивали те школы, которые у нас были. Компетенции у нас были серьезные, вот мы их и развивали», - обратил внимание президент.

Несколько лет назад Глава государства поручил осуществить реновацию производственной площадки бывшего завода "Мотовело". Для этого столичные власти передали земельный участок общей площадью 27,6 га Минскому городскому технопарку. Износ зданий и инженерных сетей составлял от 40% до 100%. На тот момент на площадке размещалось 118 арендаторов, из них производством занимались 30 компаний, а большая часть территории была занята предприятиями из сферы услуг, оптовой и розничной торговли.

Александр Лукашенко напомнил, что изначально ему предлагали отдать всю эту площадку под строительство жилья. Однако он настоял на том, чтобы здесь было организовано производство, причем чистое. "Это центр Минска, мы не можем здесь иметь какое-то правильное производство, которое загадит Минск. Но и чтобы не получилось так, что, отказавшись от строительства жилья, мы тут построили "жилье наизнанку" - какие-то офисы, - подчеркнул президент. - Все должно быть заточено под производство".
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