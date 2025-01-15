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Экономика РБ


МТС ПОДТВЕРДИЛ ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО ТЕЛЕФОНИИ СРЕДИ ВСЕХ МОБИЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ БЕЛАРУСИ


13:41 16.01.2025

Компания МТС подтвердила лучшие показатели качества телефонии среди мобильных операторов Республики Беларусь по итогам 2024 года. Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия «БелГИЭ», размещенные на портале оценки качества услуг электросвязи.

По результатам оценки «БелГИЭ», у МТС лучшее качество услуг радиотелефонного соединения по совокупности показателей в сравнении с другими участниками рынка. Также мобильная сеть МТС продемонстрировала высокие показатели качества передачи речи.

По совокупности наблюдений у МТС зафиксированы:

наивысшая средняя балльная оценка качества передачи речи;

самое быстрое соединение между абонентами;

наименьшее количество обрывов во время разговоров;

самая чистая (без искажений) передача речи;

наибольшая доля сеансов 4G со скоростью загрузки от 5 Мбит/с.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, в 2024 году МТС улучшил качество связи примерно в 2 тысячах населенных пунктов страны. Для этого компания начала использовать более 900 дополнительных базовых станций по технологии 4G и запустила почти 300 станций 3G.

Сегодня услугами МТС пользуются более 5,7 млн клиентов, что делает компанию крупнейшим оператором связи Беларуси по количеству абонентов. Общее число базовых станций превышает 19 тысяч, охватывая свыше 98% территории.

Справка:

«БелГИЭ» ведет систематический контроль качества сотовой подвижной связи. Наблюдение осуществляется на основании драйв-тестов множества параметров в соответствии с СТБ 1904-2022 «Услуги сотовой подвижной электросвязи. Требования к качеству и методы контроля». Итоговая оценка рассчитывается на основе методики Европейского института по стандартизации в области телекоммуникаций.
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