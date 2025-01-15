Министерством юстиции 14 января 2025 года принято решение о приостановлении лицензии на осуществление риэлтерской деятельности, предоставленной ООО «Твоё пространство».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, причиной явились многочисленные нарушения названной организацией законодательства, регулирующего порядок оказания риэлтерских услуг.

В частности, не соблюдаются требования о рекламировании объектов недвижимости, а также об оказании риэлтерских услуг только после заключения соответствующего договора.

Риэлтерские услуги оказываются неуполномоченными на то лицами по причине формального отношения риэлтеров к своим обязанностям.

Нормы постановления Правительства от 1 ноября 2023 г. № 754 «О тарифах на риэлтерские услуги», запрещающие предоплату услуг по найму жилья, игнорируются. По сути, после принятия названного постановления схема работы ООО «Твоё пространство» не изменилась: размещается реклама предлагаемых к найму объектов недвижимости, заинтересовавшимся тем или иным объектом потенциальным нанимателям разъясняется, что для получения информации об объекте необходимо заключить договор с ООО «Твоё пространство» на оказание информационных услуг, оплатить их стоимость в размере 5 базовых величин, после чего будет предоставлен номер телефона собственника объекта. Однако данные разъяснения противоречат требованиям законодательства.

Лицензия ООО «Твоё пространство» приостановлена с 20 января 2025 г. В период приостановления лицензии данная организация не имеет права осуществлять риэлтерскую деятельность.

Для расторжения заключенных с ООО «Твоё пространство» договоров на оказание риэлтерских услуг потребителям следует обратиться в указанную организацию.

Приняты меры реагирования и непосредственно к работникам ООО «Твоё пространство», допустившим нарушения.

Так, на срок 6 месяцев приостановлены полномочия по оказанию риэлтерских услуг риэлтера Былицкой Е.В. и агента по операциям с недвижимостью Вильчинской А.В. Также Былицкой Е.В. как обладателю свидетельства об аттестации риэлтера вынесено предупреждение.

Специалисты по риэлтерской деятельности должны помнить: осуществляя свои профессиональные обязанности, необходимо соблюдать законодательство, использовать законные средства, способы и методы оказания риэлтерских услуг.

Ответственные за исполнение договора на оказание риэлтерских услуг риэлтеры не вправе отстраняться от выполнения возложенных на них обязанностей, предоставляя тем самым возможность работать с потребителями неуполномоченным на то лицам.

В свою очередь граждане, находящиеся в поиске жилья, должны иметь ввиду следующее: если риэлтерская организация разместила рекламу предлагаемого к найму объекта недвижимости, то заинтересовавшиеся рекламируемым объектом лица не обязаны заключать договор с этой организацией и тем более производить какую-либо оплату ее услуг. Разъяснения о том, что «рекламируемая квартира действительно предлагается к найму, но в целях ее осмотра либо найма нужно заключить договор и оплатить информационные услуги агентства» неправомерны. Достаточно часто в ходе рассмотрения жалоб выясняется, что конкретно того объекта, которым заинтересовался гражданин и ради осмотра которого вынужден был заключить договор с риэлтерской организацией, не существует. Реклама же была размещена в целях привлечь внимание к деятельности риэлтерской организации якобы большим количеством предлагаемого к сдаче жилья.

Аналогично недопустима предоплата риэлтерских услуг по найму жилья потребителями, не занимающимися его поиском самостоятельно, а обратившимися за помощью в риэлтерскую организацию.

С таким потребителем, который решил доверить поиск жилья риэлтеру, заключается договор на оказание риэлтерских услуг по представлению информации о спросе и предложении на объекты недвижимости (в письменной форме) и подбору вариантов сделки с объектом недвижимости по найму жилых помещений.

Оплата названных услуг, которые могут оказываться только в совокупности и стоимость которых составляет 5 базовых величин, производится исключительно по факту подбора для потребителя соответствующего условиям заключенного с ним договора объекта недвижимости и подписания сторонами акта оказанных услуг, содержащего информацию о подобранном объекте.

Таким образом, работает следующий механизм: с потребителем заключается договор, затем подбирается жилье, подписывается акт оказанных услуг и только после этого производится оплата.