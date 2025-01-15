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Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: СИЛЬНАЯ СОЦПОЛИТИКА – ВАЖНЕЙШИЙ ПРИОРИТЕТ БЕЛОРУССКОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ


12:41 16.01.2025

Сильная социальная политика – важнейший приоритет белорусской модели экономического развития. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Андрей Картун в передаче «Экономическая среда», сообщает Минэкономики.

В своем выступлении Андрей Картун выделил три магистральных направления социальной политики Беларуси: обеспечить достойную жизнь в любой точке страны, поддержать тех, кто в этом действительно нуждается, помочь раскрыть потенциал каждого человека в интересах страны. Соответственно, государство берет на себя большой объем обязательств: порядка 40 % бюджетных расходов приходится на социальную сферу, а из 36 действующих госпрограмм 25 имеют ярко выраженную социальную направленность.

Значительный фрагмент выступления Андрея Картуна касался основных социальных достижений независимого белорусского государства.

«Первое – один их самых низкий уровней в мире дифференциации между богатыми и бедными. По этому показателю Беларусь сравнялась со Скандинавскими странами. Это важнейший фактор национальной безопасности и стабильности в обществе.

Второе – доходы населения. Если в начале 1990-х годов средняя зарплата составляла 20 долларов, то сейчас – почти в 35 раз больше. А ВВП на душу населения вырос в шесть раз.

Третье – обеспеченность жильем. На данный момент мы приблизились к показателю 30 м2 на человека – это тоже один из самых высоких показателей в регионе и даже в Европе.

Четвертое – индекс человеческого развития. Это вопросы образования, здравоохранения, уровня жизни. Здесь мы тоже находимся в верхней части рейтинга, а точнее, занимаем одну из позиций в ТОП-70 стран.

Государственная экономическая политика и в дальнейшем будет ориентирована на то, чтобы качество жизни в Беларуси и уровень благосостояния граждан продолжали расти», – отметил первый замминистра экономики.
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