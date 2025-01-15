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Экономика РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО НА ТРИ МЕСЯЦА ВВЕЛО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫВОЗА НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ОВОЩЕЙ
12:09 16.01.2025
Правительство на три месяца ввело лицензирование вывоза белокочанной капусты, яблок, лука репчатого, моркови, свеклы столовой. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко. Об этом сообщает Telegram-канал Правительства.
Вывоз данной продукции вне зависимости от страны ее происхождения за пределы Республики Беларусь будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с Минсельхозпродом, облисполкомами и Минским горисполкомом.
Решение о возможности выдачи такой лицензии будет приниматься уполномоченными органами исходя из оценки соотношения свободных ресурсов данной продукции в Республике Беларусь и потребности страны в ней на момент согласования лицензии.
Постановление принято в целях обеспечения внутреннего рынка этой сельскохозяйственной продукцией в межсезонный период в полном объеме.
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