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Экономика РБ


ОПРЕДЕЛЕНЫ ТАРИФНЫЕ КВОТЫ НА ВВОЗ НА ТЕРРИТОРИЮ БЕЛАРУСИ СВИНИНЫ И МЯСА ПТИЦЫ НА 2025 ГОД


11:13 16.01.2025

Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 14 января 2025г. №1 определены на 2025 год по областям тарифные квоты на ввоз на территорию Республики Беларусь свинины и мяса птицы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, тарифные квоты определены на основании анализа показателей производства продукции собственного производства зарегистрированных по месту нахождения на территории областей и г. Минска юридических лиц и зарегистрированных по месту жительства индивидуальных предпринимателей с учетом их производственных мощностей и сырьевых ресурсов пропорционально удельному весу областей в производстве продукции собственного производства.

Речь идет о квотах на ввоз свежей, охлажденной или замороженной свинины, свежего, охлажденного или замороженного обваленного мяса домашних кур и индеек.
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