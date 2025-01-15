Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 14 января 2025г. №1 определены на 2025 год по областям тарифные квоты на ввоз на территорию Республики Беларусь свинины и мяса птицы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, тарифные квоты определены на основании анализа показателей производства продукции собственного производства зарегистрированных по месту нахождения на территории областей и г. Минска юридических лиц и зарегистрированных по месту жительства индивидуальных предпринимателей с учетом их производственных мощностей и сырьевых ресурсов пропорционально удельному весу областей в производстве продукции собственного производства.

Речь идет о квотах на ввоз свежей, охлажденной или замороженной свинины, свежего, охлажденного или замороженного обваленного мяса домашних кур и индеек.