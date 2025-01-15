Основной целью государственной инвестиционной программы является создание и развитие инфраструктуры страны: инженерной, социальной, производственной и оборонной. Об этом Александр Лукашенко заявил во время доклада об утверждении Государственной инвестиционной программы на 2025 год, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства накануне, принимая кадровые решения, обратил внимание ответственных должностных лиц на то, что не подписал внесенный ему на рассмотрение проект указа об утверждении Госинвестпрограммы и вернул документ Правительству. "Важнейший документ. Я его не подписал, как обычно вернул Правительству. Вы мне опять выкидываете, и три или четыре человека придут мне докладывать. Те, кто готовил эту программу. А где альтернативная точка зрения? Все ли мы там будем строить, туда ли мы деньги направим? Вот этого бездумного быть не должно, - потребовал накануне Александр Лукашенко. - Поменьше мероприятий, поменьше дергать людей. Надо сосредоточиться на конкретных вопросах".

В результате на доклад президенту об утверждении Госинвестпрограммы был приглашен широкий состав участников, включая руководство Правительства и ряда министерств, а также Администрации президента, Совета Безопасности, Комитета государственного контроля, минских областного и городского исполкомов.

Президент начал мероприятие с очередного предупреждения о том, что наступивший 2025 год будет непростым, не менее сложным, чем 2024-й, точно.

В нынешней ситуации опираться преимущественно на емкость соседнего, российского, рынка, невозможно, считает Александр Лукашенко. "Прогноз россиян по ключевым индикаторам развития крайне осторожный: рост экономики в пределах 1,5 - 2,5%, двузначные банковские ставки, растущий дефицит бюджета (более 1,2 трлн рублей)", - заметил Президент.

Вместе с тем белорусское Правительство устанавливает показателем эффективности своей работы в текущем году ВВП выше 104%. "Неплохо", - дал свою оценку Глава государства. Основным источником роста ВВП заявлены инвестиции на уровне почти 108%. Планируется освоить почти Br50 млрд. Это примерно 18% ВВП Беларуси.

"Правительство и Администрация Президента видят основной целью выход на порог безопасности по инвестициям не ниже 20% ВВП. Только при таком уровне мы сможем обеспечивать рост экономики в будущем", - подчеркнул Александр Лукашенко. И сразу обозначил важный вопрос: насколько данная цифра обоснованна.

Президент обратил внимание, что структура инвестиций по направлениям финансирования практически не меняется. В нее входят три ключевых блока. Львиную долю занимают проекты реального сектора (примерно 60% инвестиций). На строительство жилья приходится около 20%. Последний блок - инженерная, транспортная, социальная инфраструктура (порядка 20%), строительство которой - ответственность государства. "Эти объекты мы финансируем в рамках Государственной инвестиционной программы и таких же региональных программ", - уточнил президент.

Консолидированно из всех бюджетов на указанные цели потребуется около Br6,5 млрд. В Государственную инвестиционную программу включены объекты верхнего уровня на Br2,2 млрд, в региональные заявлено более чем на Br4 млрд.

"Основная цель данной программы - создание и развитие инфраструктуры страны: инженерной, социальной, производственной и оборонной, - подчеркнул Александр Лукашенко. - При этом направленность программы, распределение ее средств между обозначенными сферами должны строго соответствовать реалиям времени".

"Наряду со строительством дорог, школ и больниц надо не забывать про создание современных производств, а также объектов, благодаря которым мы будем спокойно жить под мирным небом", - потребовал Глава государства, указав на необходимость при этом правильно расставлять приоритеты.

Например, когда речь заходит о строительстве социальных объектов, то следует исходить именно из этих приоритетов и возводить новые школы, больницы, детские сады и тому подобное только там, где они действительно необходимы. А в других случаях, возможно, целесообразнее организовать подвоз детей. "Мы начинаем в микрорайонах строить школы и детские сады. Я уже говорил: может, подвезти детишек в эти школы и детские сады", - заметил президент. Кроме того, у многих родителей, особенно в Минске, есть возможность и самостоятельно это делать. "Если семья нашла возможность купить два-три автомобиля на семью, то пять километров можно подвезти детишек? Хотя бы в это время, когда надо экономить каждую копейку. Непопулярную вещь говорю в преддверии выборов. Но какой популизм может быть?" - сказал Глава государства.

Такой же подход, исходя из принципов необходимости и эффективности, должен быть, по словам президента, и по отношению к строительству дорог. "Дороги - святое. Мы об этом уже говорили и многое сделали в этом плане. Транзитная страна. Не будет дорог - люди перестанут сюда ездить, перемещаться через Беларусь. Хотя, вроде, сегодня в Европу или обратно нет дорог больше. Все через Беларусь. Надо понимать, что для нас это - благо. Люди едут, везут деньги, работает торговля, покупают товары, - отметил Александр Лукашенко. - Люди с удовольствием покупают продовольствие, другие наши товары, одежду. Не надо будет тратиться предприятиям и везти куда-то эти товары. Они с высокой добавленной стоимостью вывозятся в другие страны. Поэтому дороги надо строить". Правда, еще не все в Беларуси осознают, какие ресурсы необходимы для поддержания дорожной сети в хорошем состоянии, и эту работу с населением надо усиливать. "Если каждая семья имеет два-три автомобиля, естественно, они хотят перемещаться по нормальным дорогам. Правда, люди не совсем понимают, что это недешево стоит и за это надо платить", - обратил внимание Глава государства.

"Учитывая важность текущего года, следует строить и вводить объекты с быстрой отдачей и комплексным эффектом. Это электросети, дороги, связь. Очевидно, что их наличие позволит предоставить больше производственных площадок, улучшить логистику, - акцентировал внимание президент. - В общем, необходим хозяйский подход к распределению имеющихся ресурсов".