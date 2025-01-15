|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.01.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
КОЛИЧЕСТВО ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ НА МТЗ В 2024 ГОДУ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 80%
10:04 16.01.2025
Иностранных туристов, посетивших Минский тракторный завод в 2024 году, стало больше на 80 % по сравнению с 2023 годом. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщили начальник музейно-промышленного центра трудовой славы ОАО «МТЗ» Сергей Сидорович.
«Впервые приехали туристы из Перу, Йемена, Сирии и Португалии. Больше всего в 2024-м было туристов из России, Китая, Литвы, Казахстана, Узбекистана. Активно посещали Минский тракторный завод туристы, приехавшие в Беларусь по безвизовому режиму, — 224 человека из 17 стран», — отметил Сергей Сидорович.
Всего в минувшем году на МТЗ побывало более 4,8 тыс. иностранных туристов из 43 стран мира.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.01.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 15.01.2025
Курсы в банках
на 16.01.2025
Конвертация в банках
на 16.01.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте