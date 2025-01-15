Иностранных туристов, посетивших Минский тракторный завод в 2024 году, стало больше на 80 % по сравнению с 2023 годом. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщили начальник музейно-промышленного центра трудовой славы ОАО «МТЗ» Сергей Сидорович.

«Впервые приехали туристы из Перу, Йемена, Сирии и Португалии. Больше всего в 2024-м было туристов из России, Китая, Литвы, Казахстана, Узбекистана. Активно посещали Минский тракторный завод туристы, приехавшие в Беларусь по безвизовому режиму, — 224 человека из 17 стран», — отметил Сергей Сидорович.

Всего в минувшем году на МТЗ побывало более 4,8 тыс. иностранных туристов из 43 стран мира.