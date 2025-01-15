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Экономика РБ
СЕРГЕЕНКО ОБСУДИЛ С КОЛЛЕКТИВОМ КОМПАНИИ МТС ПЕРСПЕКТИВЫ И РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ СТРАНЫ
09:37 16.01.2025
В центральном офисе МТС состоялась встреча с руководителем Палаты представителей Национального собрания. Игорь Сергеенко в форме диалога обсудил с сотрудниками компании социально-экономические достижения Беларуси за последние годы. В числе поднятых тем также была цифровизация, ее перспективы и роль в дальнейшем развитии страны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, председатель Палаты представителей рассказал о законодательной деятельности и основных направлениях парламентской работы, отмечая важнейшие из недавно принятых законопроектов. Отвечая на вопрос о перспективах цифровизации экономики и социальной сферы, Игорь Петрович подчеркнул, что это то направление, на которое нужно обратить особое внимание.
Руководитель Палаты представителей отметил международную деятельность парламентариев и упомянул интеграционные процессы между Беларусью и Россией. В качестве примера была приведена планируемая отмена роуминга, к которой активно готовятся мобильные операторы.
«Сегодня была очень интересная аудитория: сотрудники компании МТС — продвинутые люди, которые продемонстрировали свою активность в общественно-политическом отношении. Во-первых, хотелось рассказать о работе Палаты представителей, о законопроектах, которые мы буквально на днях принимали и над какими будем работать в ближайшее время. Во-вторых, проинформировать о текущей обстановке в Республике Беларусь, о развитии промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы и регионов», — поделился Игорь Сергеенко.
Всего встречу посетили более 100 человек, в том числе онлайн. В ходе дискуссии участники активно задавали вопросы о регулировании различных сфер общественной жизни.
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