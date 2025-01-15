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Экономика РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В БЕЛАРУСИ В 2024 ГОДУ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 3,4%


17:07 15.01.2025

В Беларуси в 2024 году в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 36,3 млрд. рублей и увеличилось по сравнению с 2023 годом в сопоставимых ценах на 3,4%.

Как сообщает Национальный статкомитет,в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 29,7 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 5,1% больше, чем в предыдущем году.

Наибольший удельный вес в общем объеме производства продукции сельского хозяйства занимают Минская (26,4%) и Брестская (23%) области, далее следуют Гродненская (18,3%), Гомельская (11,3%), Витебская (11%) и Могилевская (9,9%) области.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1824,8 тыс. тонн, что на 2,6% больше, чем в 2023 году, молока – 8749,7 тыс. тонн (на 5% больше), яиц получено 3713,3 млн. штук (на 8% больше). Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 8,3 млн. тонн, или на 8,8% больше, чем в предыдущем году, рапса – 1 млн. тонн (на 15,8% больше), сахарной свеклы – 5 млн. тонн (на 2,2% больше). Картофеля накопано 3,1 млн. тонн, овощей собрано 2,8 млн. тонн.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,3% республиканского объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 97,9%, яиц – 86,8%, зерна – 95%, рапса – 95,1%, сахарной свеклы – 97,8%, картофеля – 10,8% и овощей – 5,7%.
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