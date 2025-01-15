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Экономика РБ
РЕЗИДЕНТ СЭЗ "ГОМЕЛЬ-РАТОН" ОСВОИЛ ПРОИЗВОДСТВО НОВОГО ВИДА ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
16:42 15.01.2025
Резидент СЭЗ «Гомель-Ратон» ОАО «СветлогорскХимволокно» освоило производство нового вида импортозамещающей продукции - иммобилизационных фиксирующих шин, предназначенных для быстрой фиксации конечностей при переломах, вывихах, смещениях на этапах доврачебной помощи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СЭЗ, разработанные фиксирующие шины внесены в Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники Беларуси.
В целом, в 2024 году доля инновационной продукции "СветлогорскХимволокно" в объеме отгруженной составила 23,3%. Дополнительно разработаны и включены в перечень три новых вида продукции: пленка полиолефиновая соэкструзионная, агроткань из полипропиленовых нитей и иммобилизационные компактные шины.
ОАО "СветлогорскХимволокно" входит в состав концерна "Белнефтехим" и является одним из крупнейших многопрофильных предприятий нефтехимического комплекса страны. Выпускаемая здесь продукция - полиэфирные нити, ткани и полотна, нетканые материалы, полипропиленовая тара, одноразовые перчатки, синтетический гипс - пользуется стабильным спросом на внутреннем и внешнем рынках.
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