Резидент СЭЗ «Гомель-Ратон» ОАО «СветлогорскХимволокно» освоило производство нового вида импортозамещающей продукции - иммобилизационных фиксирующих шин, предназначенных для быстрой фиксации конечностей при переломах, вывихах, смещениях на этапах доврачебной помощи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СЭЗ, разработанные фиксирующие шины внесены в Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники Беларуси.

В целом, в 2024 году доля инновационной продукции "СветлогорскХимволокно" в объеме отгруженной составила 23,3%. Дополнительно разработаны и включены в перечень три новых вида продукции: пленка полиолефиновая соэкструзионная, агроткань из полипропиленовых нитей и иммобилизационные компактные шины.

ОАО "СветлогорскХимволокно" входит в состав концерна "Белнефтехим" и является одним из крупнейших многопрофильных предприятий нефтехимического комплекса страны. Выпускаемая здесь продукция - полиэфирные нити, ткани и полотна, нетканые материалы, полипропиленовая тара, одноразовые перчатки, синтетический гипс - пользуется стабильным спросом на внутреннем и внешнем рынках.